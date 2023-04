2. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Arbon gegen Steinach Arbon setzt seine Siegesserie auch gegen Steinach fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Arbon lag ab der 69. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Semir Todorovac (9. Minute) und Miran Saliji getroffen hatten. In der 89. Minute erzielte Steinach (André Filipe Baiao Silva) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total neun Karten. Arbon kassierte sieben gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinach für André Filipe Baiao Silva (28.) und Flavio Birchler (44.).

Der Sturm von Arbon sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 45 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel.

Arbon bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 30 Punkten. Für Arbon ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Arbon geht es daheim gegen FC Wattwil Bunt 1929 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Für Steinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 8. Steinach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Steinach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Arbon 05 1 1:2 (0:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 9. Semir Todorovac 0:1. 69. Miran Saliji 0:2. 89. André Filipe Baiao Silva 1:2. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Leandro Brunner, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, André Filipe Baiao Silva, Michael Popp, Renato Duarte Jorge, Alain Cossu, Yannick Mannhart. – Arbon: Samir Hodzic, Marvin Merz, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Arxhende Rulani, Giosue Dannenmann, Doriano Telatin, Kevin Bärlocher, Semir Todorovac, Miran Saliji. – Verwarnungen: 11. Afet Mevmedoski, 22. Cédric Kriebel, 28. André Filipe Baiao Silva, 44. Flavio Birchler, 54. Arxhende Rulani, 64. Doriano Telatin, 74. Semir Todorovac, 79. Lirim Saliji, 93. Samir Hodzic.

