4. Liga, Gruppe 5 Erneuter Sieg für Abtwil gegen Weinfelden-Bürglen Abtwil setzt seine Siegesserie auch gegen Weinfelden-Bürglen fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Eischwar Rasiah schoss Abtwil in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Berkay Oeztürk sorgte in der 29. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Abtwil. Livio Lamorte baute in der 46. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Livio Lamorte in der 65. Minute für das 4:0 für Abtwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Eischwar Rasiah (32.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Weinfelden-Bürglen, nämlich für Nik Bühler (61.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Abtwil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 17 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 20 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 9).

Abtwil bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 16 Punkten. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Abtwil in einem Heimspiel mit FC Uzwil 3b (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Weinfelden-Bürglen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Neukirch-Egnach 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Abtwil-Engelburg 2 0:4 (0:3) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 13. Eischwar Rasiah 0:1. 29. Berkay Oeztürk 0:2. 46. Livio Lamorte 0:3. 65. Livio Lamorte 0:4. – WeinfeldenBuerglen: Finn Ziegler, Muhammed Pala, Alban Mustafaj, Todo Coskun, Can Turan Dugan, Nik Bühler, Ferhat Saygili, Pascal Schneider, Enes Yüce, Ertunc Kasalar, Albert Morina. – Abtwil: Yannick Fey, Abienaas Ratnasingam, Manuel Eigenmann, David Styger, Michael Schöllhorn, Felix Kunzmann, Eischwar Rasiah, Gian Andrea Schürch, Silvan Fässler, Livio Lamorte, Berkay Oeztürk. – Verwarnungen: 32. Eischwar Rasiah, 61. Nik Bühler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Abtwil-Engelburg 2 0:4, FC Flawil 2 - FC Uzwil 3b 4:1

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 6 Spiele/16 Punkte (17:5). 2. FC Wittenbach 2 5/10 (10:7), 3. FC Neukirch-Egnach 2 6/10 (11:9), 4. FC Flawil 2 6/10 (15:11), 5. FC Winkeln SG 2 5/9 (13:11), 6. FC Sarajevo 92 92 1 5/9 (20:6), 7. FC Steinach 2 5/6 (5:7), 8. FC Gossau 3 6/5 (13:12), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 6/3 (5:20), 10. FC Uzwil 3b 6/1 (5:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 22:57 Uhr.