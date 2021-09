3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Aadorf gegen Romanshorn – Jeremmy Kitolo mit Last-Minute-Treffer Aadorf setzt seine Siegesserie auch gegen Romanshorn fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Aadorf geriet zunächst in Rückstand, als Alessio Di Liberto in der 36. Minute Romanshorn 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von 14 Minuten schaffte Aadorf aber die Wende. Luca Gianforte schoss in der 77. Minute den Ausgleich, in der 91. Minute erzielte Jeremmy Kitolo den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Romanshorn erhielten Joel Kehl (25.) und Damian Koller (79.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Aadorf, nämlich für Jeremmy Kitolo (84.).

Aadorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Aadorf feiert mit dem Sieg gegen Romanshorn bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Aadorf geht es auswärts gegen FC Dussnang 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (11.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

In der Tabelle liegt Romanshorn weiterhin auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Für Romanshorn war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Münchwilen 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 12. September statt ( Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Romanshorn 2 2:1 (0:1) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 36. Alessio Di Liberto 0:1. 77. Luca Gianforte 1:1. 91. Jeremmy Kitolo 2:1. – Aadorf: Yanick Untersee, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Fabian Stalder, Luca Gianforte, Jannic Baak, Patrick Smit, Jeremias Dölger, Melvin Mwakunemwa, Dennis Luginbühl, Jeremmy Kitolo. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Damian Koller, Gian Lieberherr, Silvan Lieberherr, Julian Anthenien, Alex Sallmann, Siro Stacher, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Joel Kehl, Alessio Di Liberto. – Verwarnungen: 25. Joel Kehl, 79. Damian Koller, 84. Jeremmy Kitolo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: SC Aadorf 1 - FC Romanshorn 2 2:1, FC Wängi 1 - FC Frauenfeld 2 3:2, FC Wil 1900 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 0:4

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 3 Spiele/9 Punkte (10:2). 2. SC Aadorf 1 3/9 (8:3), 3. FC Wängi 1 3/7 (4:2), 4. FC Tägerwilen 1 2/6 (7:2), 5. FC Münsterlingen 1 3/4 (8:6), 6. FC Dussnang 1 2/3 (2:1), 7. FC Frauenfeld 2 3/3 (6:5), 8. FC Kreuzlingen 2 3/3 (4:9), 9. FC Wil 1900 1 3/1 (3:11), 10. FC Romanshorn 2 3/1 (1:3), 11. FC Münchwilen 1 2/0 (2:6), 12. FC Neukirch-Egnach 1 2/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 00:31 Uhr.