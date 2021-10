Frauen 3. Liga Erfolg für Wittenbach gegen Balzers – Später Siegtreffer Wittenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Balzers 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Wittenbach gelang Pascale Engetschwiler in der 88. Minute. In der 47. Minute hatte Pascale Engetschwiler Wittenbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Balzers fiel in der 74. Minute durch Lena Scheiber.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Martina Salic von Wittenbach erhielt in der 26. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Wittenbach: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 4. Für Wittenbach ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Wittenbach ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Wittenbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Weinfelden-Bürglen 1. Die Partie findet am 17. Oktober statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Balzers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Für Balzers war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Balzers tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Weinfelden-Bürglen 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:1 (0:0) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 47. Pascale Engetschwiler 1:0. 74. Lena Scheiber 1:1. 88. Pascale Engetschwiler 2:1. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Livia Leuthold, Modeste Wohnrau, Francine Wahsel, Celina Thurnheer, Martina Salic, Catiana Zappa, Pascale Engetschwiler, Ramona Arpagaus, Michelle Waldner, Carla Zappa. – Balzers: Sabrina Schneider, Jacqueline Gwerder, Christina Kanapathippillai, Alina Hasler, Jessica Beck, Mirianda Frick, Larissa Frick, Lara Heiniger, Stefanie Kanapathippillai, Lena Scheiber, Lorena Heeb. – Verwarnungen: 26. Martina Salic.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. - FC Frauenfeld 1 0:2, FC Wittenbach 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:1

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 6 Spiele/18 Punkte (23:5). 2. FC Frauenfeld 1 6/16 (25:7), 3. Chur 97 1 Grp. 5/13 (19:6), 4. FC Wittenbach 1 6/13 (15:12), 5. FC Kirchberg 2 Grp. 6/10 (18:14), 6. FC Balzers 2 Grp. 7/9 (15:23), 7. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 6/7 (16:23), 8. FC Uznach 1 5/6 (10:11), 9. FC Widnau 2 6/1 (6:18), 10. FC Gossau 1 5/0 (10:21), 11. FC Uzwil 2 6/0 (4:21).

