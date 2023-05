2. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Winkeln gegen Altstätten Winkeln gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Altstätten 3:2.

Altstätten ging in der 3. Minute 1:0 in Führung, als Patrik Broger ins eigene Tor traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 16. Minute, als Luca Rölli für Winkeln traf. In der 37. Minute schoss Yanic Ammann Winkeln mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Sven Lehmann sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Winkeln. In der Schlussphase kam Altstätten noch auf 2:3 heran. Deniz Mujic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Loris Liiro Peluso (24.), Simon Eugster (66.) und Sahin Irisme (80.). Eine Verwarnung gab es für Winkeln, nämlich für Lars Hörler (63.).

Die Offensive von Winkeln hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Winkeln seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 20 Spielen 42 Punkte auf dem Konto. Winkeln hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Montlingen 1 (Rang 7). Das Spiel findet am Montag (29. Mai) statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Für Altstätten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 4. Altstätten hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Altstätten auswärts mit FC Herisau 1 (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Montag (29. Mai) statt (15.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Altstätten 1 3:2 (2:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 3. Eigentor (Patrik Broger) 0:1.16. Luca Rölli 1:1. 37. Yanic Ammann (Penalty) 2:1.60. Sven Lehmann 3:1. 93. Deniz Mujic 3:2. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Patrik Broger, Ueli Rohner, Lars Hörler, Mika Binzen, Yanic Ammann, Marc Grünenfelder, Marcio Alder, Luca Rölli, Sven Lehmann. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Simon Eugster, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 24. Loris Liiro Peluso, 63. Lars Hörler, 66. Simon Eugster, 80. Sahin Irisme.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 15:54 Uhr.