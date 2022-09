2. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Uzwil gegen Flawil – Siegtreffer in 86. Minute Uzwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Flawil 2:1.

(chm)

Uzwil geriet zunächst in Rückstand, als Dusan Vasic in der 48. Minute die zwischenzeitliche Führung für Flawil gelang. In der 59. Minute glich Uzwil jedoch aus und ging in der 86. Minute in Führung. Torschützen waren Dejan Misic und Andreas Böfer.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Flawil sah Marco Di Nunzio (40.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Flawil weitere sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Milan Takats (48.) und Michael Hürlimann (97.).

In der Tabelle verbessert sich Uzwil von Rang 12 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Uzwil folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Uzwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Uzwil geht es auswärts gegen FC Mels 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Flawil rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Für Flawil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Flawil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Montlingen 1. Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Flawil 1 2:1 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 48. Dusan Vasic (Penalty) 0:1.59. Dejan Misic (Penalty) 1:1.86. Andreas Böfer 2:1. – Uzwil: Joshua Müller, Milan Takats, Andreas Böfer, Yoann Louis Marie, Marko Kartelo, Irves Kucani, Darko Boskovic, Dejan Misic, Kostadin Mitrov, Nemanja Boskovic, David Jovanovic. – Flawil: Ivan Dimic, Lukas Wein, Mark Prenrecaj, Marco Di Nunzio, Esmer Hajrovic, Pascal Mayer, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Andrin Holenstein, Simon Obrist, Dusan Vasic. – Verwarnungen: 20. Marco Di Nunzio, 25. Pascal Mayer, 38. Petrit Duhanaj, 48. Milan Takats, 58. Mark Prenrecaj, 86. Lukas Wein, 90. Sukri Ferati, 97. Michael Hürlimann – Ausschluss: 40. Marco Di Nunzio.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 07:38 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.