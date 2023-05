3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Uznach gegen Diepoldsau-Schmitter – Meris Fakikj mit Siegtor Sieg für Uznach: Gegen Diepoldsau-Schmitter gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Uznach geriet zunächst in Rückstand, als Wilhelm Durot in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Diepoldsau-Schmitter gelang. In der 22. Minute glich Uznach jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützen waren Sebastian Kemp und Meris Fakikj.

Gelbe Karten gab es bei Uznach für Andrin Widmer (15.), Lukas Steinauer (64.) und Remzi Junuzi (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Diepoldsau-Schmitter, Marc Gröber (47.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Uznach zu den Besten: Die total 32 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Uznach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 5. Für Uznach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Uznach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 1a. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Diepoldsau-Schmitter hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Diepoldsau-Schmitter tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:1 (1:1) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 16. Wilhelm Durot 0:1. 22. Sebastian Kemp 1:1. 80. Meris Fakikj (Penalty) 2:1. – Uznach: Lukas Fritschi, Lukas Steinauer, Meris Fakikj, Andrin Widmer, Enis Beca, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Remzi Junuzi, Jan Kuster, Gjejson Lleshaj, René Mettler. – Diepoldsau: Michael Mäder, Bence Szin, Ivan Ivic, Fabian Besserer, Kimi Metzler, Daniel Leuthe, Leandro Aloi, Wilhelm Durot, Marc Gröber, Sinan Ayhan, Hidayet Kandemir. – Verwarnungen: 15. Andrin Widmer, 47. Marc Gröber, 64. Lukas Steinauer, 69. Remzi Junuzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 18:36 Uhr.