2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Tägerwilen gegen Linth – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Tägerwilen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Linth 0:1.

(chm)

Tägerwilen geriet zunächst in Rückstand, als Mike Jud in der 42. Minute die zwischenzeitliche Führung für Linth gelang. In der 57. Minute glich Tägerwilen jedoch aus und ging in der 83. Minute in Führung. Torschützen waren Miro Berger Brdar und Darko Anic.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Linth für Domingo Baumhackl (56.), Ailton Dervishi (68.) und Luke Schindler (92.). Tägerwilen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Tägerwilen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Tägerwilen ist es der zweite Sieg in Serie. Tägerwilen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Tägerwilen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Bronschhofen 1 (Rang 11). Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

In der Tabelle verliert Linth Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Linth hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Linth geht es in einem Heimspiel gegen FC Bischofszell 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Linth 04 2 2:1 (0:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 42. Mike Jud 0:1. 57. Miro Berger Brdar 0:1. 83. Darko Anic 0:1. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Raul Perez Muinos, Faid Kocan, Miro Berger Brdar, Igor Kojic, Demian Titaro, Rafael Eugster, Andrea Patelli, Alessio Ciraci, Darko Anic, Marco Eugster. – Linth: Loris Micheroli, Francesco Fragapane, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Suad Gerzic, Domingo Baumhackl, Ailton Dervishi, Mike Jud, Noël Gehrig, Luke Schindler, Guilherme Ritter. – Verwarnungen: 40. Darko Anic, 56. Domingo Baumhackl, 68. Raul Perez Muinos, 68. Ailton Dervishi, 92. Luke Schindler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

