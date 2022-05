4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Speicher gegen Urnäsch Speicher gewinnt am Samstag zuhause gegen Urnäsch 3:1.

Speicher ging in der 7. Spielminute durch Laurin Hofer in Führung, ehe Urnäsch in der 10. Minute (Domenik Bieg) der Ausgleich gelang. Lucas Zimmermann schoss Speicher in der 38. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marcel Mazenauer in der 92. Minute. Er traf zum 3:1 für Speicher.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Philipp Brandenberger von Urnäsch erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Dass Speicher viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Speicher durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Speicher machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 3. Für Speicher ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Speicher in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC St. Otmar 1. Das Spiel findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Für Urnäsch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Urnäsch erstmals wieder.

Urnäsch trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Teufen-Bühler 2 Grp. (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.30 Uhr, Feld, Urnäsch).

Telegramm: FC Speicher 1 - FC Urnäsch 1 3:1 (2:1) - Buchen, Speicher – Tore: 7. Laurin Hofer 1:0. 10. Domenik Bieg 1:1. 38. Lucas Zimmermann 2:1. 92. Marcel Mazenauer 3:1. – Speicher: Elias Eccher, Gian Luca Sparr, Ray Kunz, Patrick Würzer, Nils Forestier, Albert Mohn, Mirco Schrag, Kris Kunz, Laurin Hofer, Loris Kunz, Lucas Zimmermann. – Urnaesch: Manuel Ammann, Josef Fässler, Thomas Brandenberger, Domenik Bieg, Thomas Weibel, Philipp Brandenberger, Dominik Wild, Josias Oertle, Dominic Brandenberger, Davide Vicenzo Marzoa, Martin Stijakovic. – Verwarnungen: 35. Philipp Brandenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

