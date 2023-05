2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Romanshorn gegen Eschenbach Romanshorn gewinnt am Samstag zuhause gegen Eschenbach 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Albasan Sadiki eröffnete in der 54. Minute das Skore, als er für Romanshorn das 1:0 markierte. Wiederum Albasan Sadiki erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 für Romanshorn. Eschenbach kam in der 72. Minute noch auf 1:2 heran, als Yanneck Hölscher traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Romanshorn erhielten Kai Länzlinger (23.) und Edonat Sadiki (57.) eine gelbe Karte. Eschenbach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 7. Für Romanshorn ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Romanshorn zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AS Calcio Kreuzlingen 1. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Nach der Niederlage büsst Eschenbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 8. Eschenbach hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach geht es daheim gegen FC Linth 04 2 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Eschenbach 1 2:1 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 54. Albasan Sadiki 1:0. 66. Albasan Sadiki 2:0. 72. Yanneck Hölscher 2:1. – Romanshorn: Raphael Marolf, Anis Imeroski, Joel Senn, Christian Lang, Dario Lucarelli, Edonat Sadiki, Albasan Sadiki, Mike Lieberherr, Kaan Bayraktar, Gabriel Sidler, Kai Länzlinger. – Eschenbach: Raffael Riget, André Hefti, Zef Gojani, Yanneck Hölscher, Nico Reithebuch, Javier Bolliger, Nikola Ratkovic, Silvan Aranda, Alexander Aerne, Ramon Huber, Robert Stojanov. – Verwarnungen: 23. Kai Länzlinger, 57. Edonat Sadiki.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2023 06:42 Uhr.