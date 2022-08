3. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Niederwil gegen Fortuna SG im ersten Spiel Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Niederwil zuhause gegen Fortuna SG 2:0.

(chm)

Leander Zingg traf in der 31. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Niederwil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 52. Minute, als Jamie Albrecht für Niederwil auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Serge Frick von Fortuna erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Niederwil auf dem zweiten Rang. Für Niederwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 30. August statt (20.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Nach dem ersten Spiel steht Fortuna SG auf dem zwölften Rang. Fortuna SG tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Fortuna SG 1 2:0 (1:0) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 31. Leander Zingg 1:0. 52. Jamie Albrecht 2:0. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Timo Eugster, Robin Kuratli, Rico Wick, Jamie Albrecht, Leander Zingg, Michael Keller. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Daniel Koller, Fabian Rietmann, Philipp Lehmann, Pascal Müller, José Enrique Poblete Cuevas, Luca Cocola, Patrick Menzi, Robin Ukaj, Christian Städler, Alessandro Amodeo. – Verwarnungen: 54. Serge Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 20:31 Uhr.