3. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Münsterlingen gegen Neckertal-Degersheim Münsterlingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Neckertal-Degersheim 5:3.

Silas Meister eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Münsterlingen das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 20, als Matthias Rüegg für Neckertal-Degersheim erfolgreich war. Das Tor von Dominic Beck in der 22. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Münsterlingen.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 29, als Matthias Rüegg für Neckertal-Degersheim erfolgreich war. Andreas Hartnik erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Münsterlingen. In der 56. Minute baute der gleiche Andreas Hartnik die Führung für Münsterlingen weiter aus.

In der 77. Minute gelang Neckertal-Degersheim (Gianluca Votta) der Anschlusstreffer (3:4). In der 78. Minute erhöhte Tolga Özdemir auf 5:3 für Münsterlingen.

Bei Münsterlingen erhielten Dominic Beck (44.), Danilo Ferrari (76.) und Lukas Ryter (86.) eine gelbe Karte. Bei Neckertal-Degersheim erhielten Stephen Bosshard (16.) und Dimitri Büchler (86.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Neckertal-Degersheim kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Münsterlingen unverändert. 18 Punkte bedeuten Rang 6. Münsterlingen hat bisher sechsmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Münsterlingen geht es daheim gegen SC Berg 1 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Neckertal-Degersheim hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchwilen 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März ( Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 5:3 (3:2) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 6. Silas Meister 1:0. 20. Matthias Rüegg 1:1. 22. Dominic Beck 2:1. 29. Matthias Rüegg 2:2. 36. Andreas Hartnik 3:2. 56. Andreas Hartnik 4:2. 77. Gianluca Votta 4:3. 78. Tolga Özdemir 5:3. – Muensterlingen: Luca Alder, Danilo Ferrari, Sascha Krässig, Drago Nakic, Rafael Lobo Alves, Sascha Forster, Silas Meister, Lukas Ryter, Dominic Beck, Gabrijel Ljevak, Andreas Hartnik. – Neckertal: Timo Ebneter, Stephen Bosshard, Nico Meng, Fabio Pondini, Sandro Meng, Fabrice Gantenbein, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Matthias Rüegg, Roberto Manzo, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 16. Stephen Bosshard, 44. Dominic Beck, 76. Danilo Ferrari, 86. Lukas Ryter, 86. Dimitri Büchler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 13:19 Uhr.

