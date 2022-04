3. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Kreuzlingen gegen Aadorf – Brian Rast mit Siegtor Kreuzlingen behielt im Spiel gegen Aadorf am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Aziz Afkir eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Kreuzlingen das 1:0 markierte. Kreuzlingen baute die Führung in der 23. Minute (Jeremia Hungerbühler) weiter aus (2:0). In der 35. Minute gelang Aadorf (Fabian Stalder) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand war in der 49. Minute hergestellt: Jannic Baak traf für Aadorf. Fabian Stalder erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Aadorf. Hallil Ince glich in der 70. Minute für Kreuzlingen aus. Es hiess 3:3. In den Schlussminuten machte Brian Rast alles klar. Sein Treffer in der 80. Minute zum 4:3 sicherte Kreuzlingen den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kreuzlingen, Brian Rast (33.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Aadorf erhielt: Jeremias Dölger (44.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kreuzlingen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kreuzlingen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kreuzlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 6. Kreuzlingen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kreuzlingen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Münchwilen 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Nach der Niederlage büsst Aadorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Aadorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Aadorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Neukirch-Egnach 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 10. April statt (12.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - SC Aadorf 1 4:3 (2:1) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 13. Aziz Afkir 1:0. 23. Jeremia Hungerbühler 2:0. 35. Fabian Stalder 2:1. 49. Jannic Baak 2:2. 52. Fabian Stalder 2:3. 70. Hallil Ince 3:3. 80. Brian Rast 4:3. – Kreuzlingen: Rahim Kürsat Ortancioglu, Albin Murtaj, Milad Ahadi, Sean Zgraggen, Albijon Selmani, Brian Rast, Ruben Bartolomeo, Aziz Afkir, Adem Arifagic, Evangelos Karampoikis, Jeremia Hungerbühler. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Fabian Stalder, Jeremias Dölger, Jeremmy Kitolo, Aleandro Serafino, Blertan Aliti, Josua Bühler, Mirco Meier, Jannic Baak. – Verwarnungen: 33. Brian Rast, 44. Jeremias Dölger.

