4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Haag gegen Grabs – Siegtreffer durch Francis Reis Sieg für Haag: Gegen Grabs gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 67. Minute schoss Francis Reis das 1:0. Es war ein Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Grabs für Fidan Smajli (32.), Patrick Kuhn (40.) und Robin Vetsch (67.). Die einzige gelbe Karte bei Haag erhielt: Christoph Marquart (73.)

Mit dem Sieg rückt Haag um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Für Haag ist es der zweite Sieg in Serie.

Haag tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Ruggell 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Für Grabs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Grabs hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Grabs daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gams 1. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Telegramm: FC Haag 1 - FC Grabs 1 1:0 (0:0) - MKM Arena FC Haag, Haag – Tor: 67. Francis Reis (Penalty) 1:0. – Haag: Kevin Eggenberger, Patrick Marquart, Jannik Marquart, Nico Alder, Christian Winter, Damian Heeb, Ivan Junior Perius, Christoph Marquart, Marc Hagmann, Francis Reis, Robin Eugster. – Grabs: Ralf Näf, Raphael Pirker, Robin Vetsch, Daniel Hanselmann, Adrian Eggenberger, Simon Egli, Patrick Kuhn, Philipp Hermann, Fidan Smajli, Nijola Gatic, Oliver Mirosljevic. – Verwarnungen: 32. Fidan Smajli, 40. Patrick Kuhn, 67. Robin Vetsch, 73. Christoph Marquart.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2023 11:52 Uhr.