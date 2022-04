4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Gams gegen Haag – Michael Giger trifft zum Sieg Gams behielt im Spiel gegen Haag am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Den Auftakt machte Aydin Demirci, der in der 42. Minute für Gams zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Haag traf Serhat Demircan in der 53. Minute. In der 60. Minute schoss Michael Giger Gams mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Gams sah Kilian Büchel (98.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gams weitere sechs gelbe Karten. Bei Haag sah Kevin Eggenberger (98.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gian Andrea Heeb (69.), Loris Scherzinger (81.) und Dominic Müller (94.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Gams: Total schoss das Team 30 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Gams um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 3. Gams hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Gams spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sargans 2 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Mit der Niederlage rückt Haag in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 4. Haag hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Haag tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Buchs 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 9. April statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Gams 1 - FC Haag 1 2:1 (1:0) - Pilgerbrunnen, Gams – Tore: 42. Aydin Demirci 1:0. 53. Serhat Demircan 1:1. 60. Michael Giger (Penalty) 2:1. – Gams: Mike Hilty, Daniel Hanselmann, Fabian Hardegger, Michael Giger, Aydin Demirci, Dennis Demirci, Christian Näf, Jorge Lopez Lopez, Nicolas Fäh, Gary Hoppeler, David Suhner. – Haag: Kevin Eggenberger, Ivan Carkic, Antonio Verdicchia, Gian Andrea Heeb, Riccardo Licci, Gian Fabio Wachter, Selmin Kuljici, Lukas Heeb, Dominic Müller, Angelo Botrugno, Nikola Ugrica. – Verwarnungen: 49. Dennis Demirci, 52. Nicolas Fäh, 57. Michael Giger, 69. Gian Andrea Heeb, 70. Jorge Lopez Lopez, 78. David Suhner, 81. Loris Scherzinger, 84. Aydin Demirci, 94. Dominic Müller – Ausschlüsse: 98. Kevin Eggenberger, 98. Kilian Büchel.

