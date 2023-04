2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Eschenbach gegen Tobel-Affeltrangen – Später Siegtreffer Sieg für Eschenbach: Gegen Tobel-Affeltrangen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

(chm)

Dylan Obermayer eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Tobel-Affeltrangen das 1:0 markierte. Ramon Grob glich in der 42. Minute für Eschenbach aus. Es hiess 1:1. Sebastian Buhl traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Tobel-Affeltrangen.

Der Ausgleich für Eschenbach fiel in der 67. Minute, als Jan Eisenring ins eigene Tor traf. In den Schlussminuten machte Kristjan Nikollbibaj alles klar. Sein Treffer in der 85. Minute zum 3:2 sicherte Eschenbach den Sieg.

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Dominik Hinder (72.), Robert Stojanov (90.) und Gioele Stumpo (93.). Bei Tobel-Affeltrangen erhielten Sebastian Buhl (51.) und Leandro Heeb (95.) eine gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Eschenbach um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 6. Eschenbach hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Steinach 1 (Platz 8). Die Partie findet am 23. April statt (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Für Tobel-Affeltrangen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Für Tobel-Affeltrangen ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Tobel-Affeltrangen gingen unentschieden aus.

Tobel-Affeltrangen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Romanshorn 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 3:2 (1:2) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 8. Dylan Obermayer 0:1. 42. Ramon Grob 1:1. 45. Sebastian Buhl 1:2. 67. Eigentor (Jan Eisenring) 2:2.85. Kristjan Nikollbibaj 3:2. – Eschenbach: Raffael Riget, Zef Gojani, Javier Bolliger, Dominik Hinder, Ramon Huber, Robert Stojanov, Nicola Brunner, Sander Gross, Silvan Aranda, Ramon Grob, Gioele Stumpo. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Timo Wagner, Bjarne Kämpf, Yannick Weibel, Aleksandar lapcevic, Dylan Obermayer, Jan Eisenring, Kieshor Krishnakumar, Niels Flück, Levin Rogg. – Verwarnungen: 51. Sebastian Buhl, 72. Dominik Hinder, 90. Robert Stojanov, 93. Gioele Stumpo, 95. Leandro Heeb.

