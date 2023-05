3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Diepoldsau-Schmitter gegen Bad Ragaz – Entscheidung in der Schlussminute Diepoldsau-Schmitter behielt im Spiel gegen Bad Ragaz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Diepoldsau-Schmitter das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Cyril Dietsche.

Zum Auftakt der Partie hatte Fabian Besserer sein Team in der 18. Minute in Führung geschossen. Bad Ragaz glich in der 20. Minute durch Sascha Bless aus. In der 24. Minute war es erneut Sascha Bless, der Bad Ragaz mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. In der 56. Minute traf Cyril Dietsche für Diepoldsau-Schmitter zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Diepoldsau-Schmitter sah Ivan Ivic (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Diepoldsau-Schmitter weitere vier gelbe Karten. Bei Bad Ragaz erhielten Alessandro Hossmann (17.), Luka Krbanjevic (20.) und Anian Roffler (87.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Diepoldsau-Schmitter zu den Besten: Total liess das Team 19 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Diepoldsau-Schmitter nicht verändert. 24 Punkte bedeuten Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Diepoldsau-Schmitter wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Flums 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Banau, Flums).

Für Bad Ragaz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 2. Bad Ragaz hat bisher elfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Bad Ragaz bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Buchs 1a. Diese Begegnung findet am 17. Mai statt (20.00 Uhr, Ri).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Bad Ragaz 1 3:2 (1:2) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 18. Fabian Besserer 1:0. 20. Sascha Bless 1:1. 24. Sascha Bless 1:2. 56. Cyril Dietsche 2:2. 90. Cyril Dietsche 3:2. – Diepoldsau: Michael Mäder, Elija Holenstein, Sandro Sonderegger, Fabian Besserer, Roman Sigrist, Wilhelm Durot, Hidayet Kandemir, Ivan Ivic, Cyril Dietsche, Esmir Shajnoski, Ogün Hot. – Bad Ragaz: Karim Ibrahim, Corvin Kühne, Andrea Mühlebach, Anian Roffler, Alessandro Hossmann, Orlando Caluori, Yuri Gomes do Nascimento, Luka Krbanjevic, Sascha Bless, Giuliano Chiavaro, Nando Thöny. – Verwarnungen: 17. Alessandro Hossmann, 20. Ivan Ivic, 20. Luka Krbanjevic, 75. Roman Sigrist, 87. Anian Roffler, 90. Cyril Dietsche, 90. Wilhelm Durot – Ausschluss: 90. Ivan Ivic.

