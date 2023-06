3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Buchs gegen Uznach Buchs gewinnt am Sonntag zuhause gegen Uznach 4:2.

Den Auftakt machte Cyrill Schlegel, der in der 20. Minute für Buchs zum 1:0 traf. Drei Minuten dauerte es, ehe Cyrill Schlegel erneut erfolgreich war. Er traf in der 23. Minute zum 2:0 für Buchs. Buchs erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Adnan Mutapcija weiter auf 3:0.

In der 54. Minute verkleinerte Jan Kuster den Rückstand von Uznach auf 1:3. Buchs erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Adnan Mutapcija weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Ahmed Shazly Hamed in der 74. Minute her, als er für Uznach auf 2:4 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Buchs den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Buchs sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 0.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Buchs seine Position an der Tabellenspitze. Nach 21 Spielen hat das Team 50 Punkte. Für Buchs ist es bereits der 15. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Buchs gingen unentschieden aus.

Buchs bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sargans 1. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Mit der Niederlage rückt Uznach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Uznach erstmals wieder.

Für Uznach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Buchs 1a - FC Uznach 1 4:2 (3:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 20. Cyrill Schlegel 1:0. 23. Cyrill Schlegel 2:0. 26. Adnan Mutapcija 3:0. 54. Jan Kuster 3:1. 61. Adnan Mutapcija 4:1. 74. Ahmed Shazly Hamed (Penalty) 4:2. – Buchs: Dario Caluori, Ivan Quintans, Fabio Ventura, Rezon Ibraimi, Fabiano Hardegger, Mentor Memeti, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Andreas Christen, Fabio Rizzuti, Adnan Mutapcija. – Uznach: Lukas Fritschi, Andrin Dieziger, Lukas Steinauer, Manuel Caputo, Kevin Marsicovetere, Stefan Kovacevic, Fabio Böni, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Gjejson Lleshaj, Jan Kuster. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

