2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Bronschhofen gegen Steinach – Siegtreffer durch Andi Qerfozi Bronschhofen behielt im Spiel gegen Steinach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Bronschhofen ging zweimal in Führung, Steinach holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Bronschhofen den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das Skore eröffnete Ramon Widmer in der 18. Minute. Er traf für Bronschhofen zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 36, als Lars Ivanusa für Steinach erfolgreich war. Jonas Wiesli brachte Bronschhofen 2:1 in Führung (38. Minute).

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Yannik Bruderer, sorgte in der 70 für den Ausgleich für Steinach. In der 75. Minute schoss Andi Qerfozi Bronschhofen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Bronschhofen erhielten Nicola Guntersweiler (83.) und Tsega Khangsar (87.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Steinach für Leandro Brunner (61.) und Yannick Mannhart (94.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bronschhofen. 20 Punkte bedeuten Rang 9. Bronschhofen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bronschhofen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wattwil Bunt 1929 1. Das Spiel findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Für Steinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Steinach hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Tägerwilen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Steinach 1 3:2 (2:1) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 18. Ramon Widmer 1:0. 36. Lars Ivanusa 1:1. 38. Jonas Wiesli 2:1. 70. Yannik Bruderer (Penalty) 2:2.75. Andi Qerfozi 3:2. – Bronschhofen: Silvan Düring, Philipp Leupi, Stefan Ott, Simon Pabst, Michel Helbling, Nicola Guntersweiler, Alessio Albisser, Raphael Schwager, Bujar Sejdi, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Steinach: Jan Rohner, Eric Hauser, Tobias Bruderer, Brian Höhener, Severin Schwendener, Alessio De Simeis, Lars Ivanusa, Michael Popp, Darko Petrov, Yannik Bruderer, André Filipe Baiao Silva. – Verwarnungen: 61. Leandro Brunner, 83. Nicola Guntersweiler, 87. Tsega Khangsar, 94. Yannick Mannhart.

