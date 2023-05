Frauen 3. Liga Erfolg für Balzers gegen Chur – Siegtreffer durch Lorena Heeb Sieg für Balzers: Gegen Chur gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Balzers geriet zunächst in Rückstand, als Jana Marti in der 9. Minute die zwischenzeitliche Führung für Chur gelang. In der 12. Minute glich Balzers jedoch aus und ging in der 33. Minute in Führung. Torschützinnen waren Leoni Vogt und Lorena Heeb.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maria Viktoria Gucanin Gazibaric von Chur erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Balzers rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 5. Balzers hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Balzers wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Rheineck 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 4. Juni statt (12.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Für Chur hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 2. Chur hat bisher zwölfmal gewonnen und viermal verloren.

Chur spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rheineck 1 (Platz 6). Die Partie findet am 29. Mai statt (15.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Telegramm: FC Balzers 2 Grp. - Chur 97 1 Grp. 2:1 (2:1) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 9. Jana Marti 0:1. 12. Leoni Vogt 1:1. 33. Lorena Heeb 2:1. – Balzers: Sabrina Schneider, Jessica Jayne Schwarzl, Jessica Beck, Catrina Renz, Larissa Frick, Alina Hasler, Lara Heiniger, Nina Gassner, Lorena Heeb, Lena Scheiber, Leoni Vogt. – Chur: Chiara Beccaria, Nadine Arpagaus, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Sindarella Eftimova, Sara Gruden, Sina Gees, Kim Born, Natascha Mayer, Ragavi Mahendrarajah, Jana Marti, Magdalena Marojevic. – Verwarnungen: 67. Maria Viktoria Gucanin Gazibaric.

