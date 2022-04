2. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Abtwil gegen Ems Abtwil gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Ems 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Reto Nef für Abtwil. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Abtwil baute in der 21. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Reto Nef. Abtwil erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Mattias Gröli weiter auf 3:0.

Abtwil erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Marc Koller weiter auf 4:0. Nathanael Nsingui (62. Minute) liess Ems auf 1:4 herankommen. Es handelte sich um einen Penalty. In der 72. Minute sorgte Agon Topalli noch für Resultatkosmetik für Ems. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ems für Janique Gringer (80.) und Danilo Djermanovic (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Sandro Klarer (70.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Abtwil unverändert. 22 Punkte bedeuten Rang 5. Abtwil hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Abtwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ems geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ruggell 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 24. April statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Ems 1 4:2 (3:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 11. Reto Nef 1:0. 21. Reto Nef 2:0. 45. Mattias Gröli 3:0. 49. Marc Koller 4:0. 62. Nathanael Nsingui (Penalty) 4:1.72. Agon Topalli 4:2. – Abtwil: Mathias Altermatt, Nico Isler, Temesgen Sabit, Marc Koller, Reto Nef, Jan Ledergerber, Mattias Gröli, Sandro Klarer, Thomas Sturzenegger, Glen Forster, Jan Speck. – Ems: Dejan Zivanovic, Remo Zanolari, Hanad Beso, Mahir Beso, Andri Hunger, Samir Limani, Janique Gringer, Toni Sabljic, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Verwarnungen: 70. Sandro Klarer, 80. Janique Gringer, 87. Danilo Djermanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

