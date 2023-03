2. Liga, Gruppe 1 Ems siegt gegen Mels Ems gewinnt am Sonntag zuhause gegen Mels 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Janique Gringer für Ems. In der 33. Minute traf er zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. In der 48. Minute baute Albin Rashiti den Vorsprung für Ems auf zwei Tore aus (2:0). In der 47. Minute gelang Mels (Pablo Müller) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 84. Minute brachte Enes Salihagic Ems mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Mels noch auf 2:3 heran. Lauro Gurzeler war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ems sah Livio Bonderer (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enes Salihagic (47.) und Janique Gringer (76.). Bei Mels sah Robin Marthy (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniel Lipovac (24.), Ramon Gartmann (30.) und Lauro Gurzeler (32.).

In der Abwehr gehört Ems zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ems. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Ems hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ems in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Uzwil 2. Die Partie findet am 1. April statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Für Mels hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Für Mels war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mels spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Flawil 1 (Platz 7). Die Partie findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Mels 1 3:2 (2:0) - EMS – Tore: 33. Janique Gringer (Penalty) 1:0.48. Albin Rashiti 2:0. 47. Pablo Müller 2:1. 84. Enes Salihagic 3:1. 89. Lauro Gurzeler 3:2. – Ems: Balazs Egyed, Remo Zanolari, Mahir Beso, Enes Salihagic, Karthik Koneswarasingam, Albin Rashiti, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Marius Spiller. – Mels: Claudio Dosch, Robin Marthy, Manuel Willi, Lauro Gurzeler, Daniel Lipovac, Luca Bleisch, Nicolin Gantenbein, Ramon Gartmann, Marco Kohler, Veton Aliji, Eric Stump. – Verwarnungen: 24. Daniel Lipovac, 30. Ramon Gartmann, 32. Lauro Gurzeler, 47. Enes Salihagic, 76. Janique Gringer – Ausschlüsse: 76. Robin Marthy, 93. Livio Bonderer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 03:21 Uhr.