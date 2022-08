Frauen 2. Liga Ems holt sich die ersten drei Punkte gegen Rapperswil-Jona – Siegtreffer in 82. Minute Ems siegt auswärts 3:2 gegen Rapperswil-Jona im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Ems das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Bianca Flury.

Zum Auftakt der Partie hatte Lia Pagotto ihr Team in der 30. Minute in Führung geschossen. Sarah Riedi glich in der 33. Minute für Ems aus. Es hiess 1:1. In der 40. Minute schoss Bianca Flury Ems mittels Elfmeter in Führung (2:1). Zum Ausgleich für Rapperswil-Jona traf Patrizia Altorfer in der 79. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rapperswil-Jona für Damiana Antonazzo (18.) und Patrizia Altorfer (51.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ems, Nathalie Sommer (62.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Ems nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Ems in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Triesen 1 Grp. (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, EMS).

In der Tabelle steht Rapperswil-Jona nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Für Rapperswil-Jona geht es auswärts gegen FC Romanshorn 1 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Ems 1 Grp. 2:3 (1:2) - Grünfeld, Jona – Tore: 30. Lia Pagotto 1:0. 33. Sarah Riedi 1:1. 40. Bianca Flury (Penalty) 1:2.79. Patrizia Altorfer 2:2. 82. Bianca Flury 2:3. – Rapperswil-Jona: Nicole Monnigadon, Laura Marchionna, Luana Ammann, Alessia Christen, Aurora De Col, Damiana Antonazzo, Laura Matic, Corina Kämpfer, Camy Nyffeler, Lorena Dörig, Anna Sofia Züger. – Ems: Elisabetta Crameri, Nathalie Sommer, Sarah Riedi, Tatjana Darms, Bianca Flury, Laura Hubert, Solana Dietrich, Cris Raselli, Yasmine Beccarelli, Romina Cavegn, Marta Gay. – Verwarnungen: 18. Damiana Antonazzo, 51. Patrizia Altorfer, 62. Nathalie Sommer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2022 07:21 Uhr.