2. Liga, Gruppe 1 Ems bezwingt auswärts Vaduz Ems behielt im Spiel gegen Vaduz am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andri Hunger für Ems. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 38. Minute brachte Janique Gringer Ems mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Vaduz zum 1:2 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Sascha Djokic. In der 80. Minute erhöhte Marius Spiller auf 3:1 für Ems.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ems gab es vier gelbe Karten. Bei Vaduz erhielten Amil Limani (51.) und David Jäger (62.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Ems zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ems. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 5. Für Ems ist es der zweite Sieg in Serie.

Ems spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (17.00 Uhr, EMS).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Vaduz hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Flawil 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Ems 1 1:3 (0:2) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 12. Andri Hunger 0:1. 38. Janique Gringer 0:2. 46. Sascha Djokic 1:2. 80. Marius Spiller 1:3. – Vaduz: Gabriel Foser, David Jäger, Jonas Hilti, Jascha Müller, Justin Seifert, Azan Rahimi, Ardit Destani, Amel Limani, Noah Kling, Simeon Weber, Sascha Djokic. – Ems: Simon Bühler, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Leon Kaili, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Agon Topalli. – Verwarnungen: 30. Janique Gringer, 51. Amil Limani, 59. Karthik Koneswarasingam, 62. David Jäger, 64. Livio Bonderer, 67. Matteo Bisculm.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 00:44 Uhr.