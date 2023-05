2. Liga, Gruppe 2 Elmedin Pajaziti sichert Calcio den Sieg gegen Eschenbach im Alleingang Calcio behielt im Spiel gegen Eschenbach am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Elmedin Pajaziti eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Calcio das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 40. Minute hergestellt: Zef Gojani traf für Eschenbach. In der 47. Minute gelang Elmedin Pajaziti der Führungstreffer zum 2:1 für Calcio. Der gleiche Elmedin Pajaziti war in der 67. Minute auch für das 3:1 für Calcio verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Eschenbach sah Nicola Brunner (95.) die rote Karte. Gelb erhielt Zef Gojani (94.). Eine Verwarnung gab es für Calcio, nämlich für Martin Veleslavic (63.).

In der Abwehr gehört Calcio zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Calcio. 29 Punkte bedeuten Rang 3. Calcio hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Calcio zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (14.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Nach der Niederlage büsst Eschenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 6. Eschenbach hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Romanshorn 1 (Platz 9). Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 1:3 (1:2) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 24. Elmedin Pajaziti 0:1. 40. Zef Gojani 1:1. 47. Elmedin Pajaziti 1:2. 67. Elmedin Pajaziti 1:3. – Eschenbach: Raffael Riget, Kristjan Nikollbibaj, André Hefti, Ramon Huber, Nikola Ratkovic, Nico Reithebuch, Alexander Aerne, Robert Stojanov, Sander Gross, Nicola Brunner, Zef Gojani. – Calcio: Bruno Donnici, Martin Veleslavic, Waldemar Schattner, Aziz Afkir, Muhammed Canoski, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Bleron Arifi, Denis Tursellino, Marsello Benic, Elmedin Pajaziti. – Verwarnungen: 63. Martin Veleslavic, 94. Zef Gojani – Ausschluss: 95. Nicola Brunner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 02:16 Uhr.