2. Liga, Gruppe 2 Eigentor bringt Wattwil Bunt 1929 Unentschieden gegen Linth Im Spiel zwischen Wattwil Bunt 1929 und Linth gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das erste Tor der Partie erzielte Florind Redzepi für Linth. In der 23. Minute traf er zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Durch Penalty kam es in der 48. Minute zum Ausgleich für Wattwil Bunt 1929. Jeton Seferi verwandelte erfolgreich. Noël Langer traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Linth. Gleichstand war wieder in der 60. Minute hergestellt. Suad Gerzic traf ins eigene Tor zum 2:2-Ausgleich für Wattwil Bunt 1929.

Linth kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Wattwil Bunt 1929 erhielt: Michael Scherrer (22.)

Keine Änderung in der Tabelle für Wattwil Bunt 1929: 24 Punkte bedeuten Rang 10. Wattwil Bunt 1929 hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und neunmal unentschieden gespielt.

Für Wattwil Bunt 1929 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Linth in der Tabelle ein und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 8. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Linth hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Linth ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Linth 04 2 2:2 (0:1) - Grüenau, Wattwil – Tore: 23. Florind Redzepi (Penalty) 0:1.48. Jeton Seferi (Penalty) 1:1.50. Noël Langer 1:2. 60. Eigentor (Suad Gerzic) 2:2. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Timo Baumgartner, Michael Scherrer, Christoph Schneider, Arton Ibraimi, Marvin Romer, Roger Kuhn, Levin Ledergerber, Haxhi Shala, Sasha Fernandez, Jeton Seferi. – Linth: Bastian Weibel, Nico Künzler, Nebojsa Miljic, Suad Gerzic, Urban Brunner, Callum Niederberger, Francesco Fragapane, Levin Schindler, Dominic Noser, Noël Langer, Florind Redzepi. – Verwarnungen: 22. Michael Scherrer, 35. Nico Künzler, 43. Francesco Fragapane, 51. Nebojsa Miljic, 75. Suad Gerzic.

