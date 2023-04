4. Liga, Gruppe 5 Eigentor bringt Urnäsch Unentschieden gegen Appenzell 1:1 lautet das Resultat zwischen Appenzell und Urnäsch. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 68. Minute schoss Andreas Rusch das 1:0. Zum Ausgleich für Urnäsch kam es durch ein Eigentor in der 82. Minute. Pechvogel war Alessio Maselli.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Appenzell, Manuel Fässler (91.) kassierte sie. Für Urnäsch gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Appenzell zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.7 Tore pro Partie (Rang 2).

Appenzell bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Appenzell hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Appenzell in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Winkeln SG 2. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Für Urnäsch hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Urnäsch hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Urnäsch geht es zuhause gegen FK Jedinstvo SG 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Feld, Urnäsch).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Urnäsch 1 1:1 (0:0) - Wühre, Appenzell – Tore: 68. Andreas Rusch 1:0. 82. Eigentor (Alessio Maselli) 1:1. – Appenz: Walter Heeb, Marco Streule, Arian Manser, Remo Sonderer, Andreas Rusch, Silvan Pracht, Manuel Fässler, Janis Jud, Roger Müller, Marcel Koch, Pius Huber. – Urnäsch: Manuel Ammann, Nino Gülünay, Domenik Bieg, Thomas Weibel, Nico Rohner, Philipp Brandenberger, Kevin Gülünay, Martin Stijakovic, Davide Vicenzo Marzoa, Daniel Eicher, Dominic Brandenberger. – Verwarnungen: 40. Domenik Bieg, 43. Davide Vicenzo Marzoa, 91. Manuel Fässler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 04:39 Uhr.