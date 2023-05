Frauen 2. Liga Ebnat-Kappel verliert gegen Seriensieger Romanshorn Romanshorn reiht Sieg an Sieg: Gegen Ebnat-Kappel hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Ebnat-Kappel ging zunächst in Führung, als Selin Roth in der 1. Minute traf. Dann glich aber Luana Pfomann (41.) für Romanshorn aus. Carina Vanessa Guerreiro Viriato in der 54. Minute und Sarah Birenstihl in der 75. Minute brachten Romanshorn sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Ebnat-Kappel noch auf 2:3 heran. Selin Roth war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Romanshorn zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 1).

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 3. Romanshorn hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Romanshorn zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Widnau 1. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Mai (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Ebnat-Kappel hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebnat-Kappel auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Frauenfeld 1 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (20. Mai) statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Romanshorn 1 2:3 (1:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 1. Selin Roth 1:0. 41. Luana Pfomann 1:1. 54. Carina Vanessa Guerreiro Viriato 1:2. 75. Sarah Birenstihl 1:3. 80. Selin Roth 2:3. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Nadine Gmür, Rahel Abderhalden, Lara Gabathuler, Aroha Russi, Flavia Cemin, Jana Rüdlinger, Flavia Schaufelberger, Patricia Forrer, Selin Roth, Siri Bucherini. – Romanshorn: Janine Schindler, Jacqueline Germann, Noemi Locher, Jessica Lienemann, Nina Manser, Luana Pfomann, Séverine Affentranger, Luana Ullmann, Sarah Birenstihl, Franziska Sallmann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

