4. Liga, Gruppe 7 Ebnat-Kappel entscheidet Spitzenduell gegen Wil für sich – Siegtreffer in 83. Minute Ebnat-Kappel reiht Sieg an Sieg: Gegen Wil hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Der Siegtreffer für Ebnat-Kappel gelang Stefan Hinterberger in der 83. Minute. In der 33. Minute hatte Raffael Büsser Ebnat-Kappel in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wil fiel in der 56. Minute durch Osman Sabani.

Bei Wil sah Agron Vokraj (47.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alen Ljaljic (62.) und Alen Skrijelj (95.). Bei Ebnat-Kappel erhielten Lars Götte (47.) und Jonas Diener (92.) eine gelbe Karte.

Ebnat-Kappel hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Im Schnitt erzielt das Team 3.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 28 Tore erzielte.

Unverändert liegt Ebnat-Kappel nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 24 Punkte. Ebnat-Kappel feiert mit dem Sieg gegen Wil bereits den achten Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Ebnat-Kappel zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Flawil 2. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Für Wil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Wil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Wil auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Frauenfeld 2a zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Ebnat-Kappel 1 1:2 (0:1) - Lidl Sportpark Bergholz, Wil – Tore: 33. Raffael Büsser 0:1. 56. Osman Sabani 1:1. 83. Stefan Hinterberger (Penalty) 1:2. – Wil: Elvin Balaj, Davide Scarlino, Raoul Matteo Memoli, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Albin Salihu, Amar Skenderovic, Osman Sabani, Adel Rozajac, Osman Celenk, David Weideli. – Ebnatkappel: Tiziano Hilbi, Basil Güttinger, Simon Götte, Stefan Hinterberger, Nils Hug, Robin Keller, Marlon Figaro, Marco Giger, Jonas Diener, Lars Götte, Raffael Büsser. – Verwarnungen: 47. Lars Götte, 62. Alen Ljaljic, 92. Jonas Diener, 95. Alen Skrijelj – Ausschluss: 47. Agron Vokraj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

