4. Liga, Gruppe 7 Ebnat-Kappel bezwingt auswärts Frauenfeld Das 3:1 auswärts gegen Frauenfeld ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Ebnat-Kappel.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Frauenfeld: Ticiano Fontes brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Stefan Hinterberger das Spiel in der 41. Minute für Ebnat-Kappel wieder aus. In der 46. Minute schoss Roman Kipfer Ebnat-Kappel mittels Elfmeter in Führung (2:1). Per Penalty erhöhte Stefan Hinterberger in der 55. Minute zum 3:1 für Ebnat-Kappel.

Frauenfeld kassierte vier gelbe Karten. Für Ebnat-Kappel gab es keine Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Ebnat-Kappel auf dem zweiten Rang. Im nächsten Spiel trifft Ebnat-Kappel in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Bazenheid 2. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (20.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

In der Tabelle steht Frauenfeld nach dem zweiten Spiel auf Rang 5. Frauenfeld tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Niederstetten 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Telegramm: FC Frauenfeld 2a - FC Ebnat-Kappel 1 1:3 (1:2) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 18. Ticiano Fontes 1:0. 41. Stefan Hinterberger (Penalty) 1:1.46. Roman Kipfer (Penalty) 1:2.55. Stefan Hinterberger (Penalty) 1:3. – Frauenfeld: Mathias Kienast, Brendon Zefi, Ledion Jashari, Liridon Gjergji, Fabio Mantineo, Almir Saliu, Ticiano Fontes, Arsim Zuta, Benjamin Avdiji, Youssef Marhoussi, Hugo Da Silva Fialho. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Simon Götte, Stefan Hinterberger, Gökhan Arslan, Nils Hug, Lukas Romer, Marco Giger, Yannis Tschumper, Roman Kipfer, Raffael Büsser, Lars Götte. – Verwarnungen: 4. Arsim Zuta, 12. Fabio Mantineo, 40. Liridon Gjergji, 95. Ticiano Fontes.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 23:34 Uhr.