3. Liga, Gruppe 4 Dussnang sorgt bei Zuzwil für Überraschung – Später Siegtreffer Zuzwil lag gegen Dussnang deutlich vorne, nämlich 2:0 (25. Minute) - und verlor dennoch. Dussnang feiert einen 3:2-Heimsieg.

Zuzwil ging bis zur 25. Minute mit zwei Toren in Führung. Patrick Gähwiler eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Zuzwil das 1:0 markierte. Zuzwil baute die Führung in der 25. Minute (Raul Weibel) weiter aus (2:0).

Die Wende gelang Dussnang ab der 31. Minute, als Valentin Traxler zum 1:2 traf. Es folgte in der 63. Minute der Ausgleichstreffer durch Sandro Peter, ehe Fabian Amrhein in der 86. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dussnang erhielten Luca Greuter (42.), Marco Frick (70.) und Roberto Sbocchi (80.) eine gelbe Karte. Zuzwil blieb ohne Karte.

Dass Zuzwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 24 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 2).

Dussnang bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 8. Dussnang hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dussnang auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Kirchberg 1. Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 45 Punkten auf Rang 2. Für Zuzwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Zuzwil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Zuzwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Sirnach 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Zuzwil 1 3:2 (1:2) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 10. Patrick Gähwiler 0:1. 25. Raul Weibel 0:2. 31. Valentin Traxler 1:2. 63. Sandro Peter 2:2. 86. Fabian Amrhein (Penalty) 3:2. – Dussnang: Joel Brühwiler, Tobias Schnell, Robin Früh, Claude Steinmann, Patrick Wullschleger, Valentin Traxler, Luca Greuter, Sandro Peter, Janik Roos, Fabian Huldi, Nico Bucher. – Zuzwil: Fabian Castiglioni, Fabian Steiner, Tim Benz, Philip Jud, Daniel Hitz, Silvan Moser, Raul Weibel, Daniel Kuhn, Kimi Brunner, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 42. Luca Greuter, 70. Marco Frick, 80. Roberto Sbocchi.

