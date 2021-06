3. Liga, Gruppe 4 Dussnang mit Auswärtserfolg bei Uznach – Siegesserie von Uznach gebrochen Sieg für Dussnang: Gegen Uznach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

(chm)

Uznach ging zunächst in Führung, als Meris Fakikj in der 17. Minute traf. Dann glich aber Patrick Wagner (33.) für Dussnang aus. Joel Weyer in der 40. Minute und Luca Greuter in der 54. Minute brachten Dussnang sodann 3:1 in Führung. Uznach kam in der 76. Minute noch auf 2:3 heran, als João Ricardo Miranda Gamelas traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Claude Steinmann (57.) und Valentin Traxler (69.). Die einzige gelbe Karte bei Uznach erhielt: Besar Abdi (85.)

Die Tabellensituation hat sich für Dussnang nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 6. Dussnang hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Dussnang spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Nach der Niederlage büsst Uznach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Uznach erstmals wieder. Uznach verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Uznach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Herisau 1. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Dussnang 1 2:3 (1:2) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 17. Meris Fakikj 1:0. 33. Patrick Wagner (Penalty) 1:1.40. Joel Weyer 1:2. 54. Luca Greuter 1:3. 76. João Ricardo Miranda Gamelas 2:3. – Uznach: Lukas Fritschi, Dario Kuster, Simon Steiner, Andrin Elsener, Meris Fakikj, Lukas Dieziger, Claudio Bernet, Andrin Widmer, Philipp Steiner, Jürg Helbling, Jan Kuster. – Dussnang: Joel Brühwiler, Mario Leutenegger, Fabian Huldi, Claude Steinmann, Patrick Wagner, Nico Bucher, Corsin Kessler, Valentin Traxler, Luca Greuter, Lars Stauffacher, Joel Weyer. – Verwarnungen: 57. Claude Steinmann, 69. Valentin Traxler, 85. Besar Abdi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Neckertal-Degersheim 1 - SC Aadorf 1 1:3, FC Uznach 1 - FC Dussnang 1 2:3

Tabelle: 1. FC Herisau 1 10 Spiele/25 Punkte (34:11). 2. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 10/21 (30:15), 3. FC Flawil 1 10/18 (28:19), 4. FC Uznach 1 10/18 (29:23), 5. FC Gossau 2 10/18 (28:20), 6. FC Dussnang 1 10/16 (17:14), 7. SC Aadorf 1 10/15 (25:25), 8. FC Neckertal-Degersheim 1 10/13 (15:28), 9. FC Glarus 1 10/12 (21:25), 10. FC Münchwilen 1 10/6 (18:31), 11. FC Ebnat-Kappel 1 10/4 (11:27), 12. FC Netstal 1 10/3 (9:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 06:28 Uhr.