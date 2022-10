3. Liga, Gruppe 4 Dussnang holt sich drei Punkte gegen Münsterlingen Münsterlingen lag gegen Dussnang deutlich vorne, nämlich 3:1 (44. Minute) - und verlor dennoch. Dussnang feiert einen 5:3-Heimsieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Münsterlingen: Tolga Özdemir brachte seine Mannschaft in der 12. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Luca Greuter durch seinen Treffer für Dussnang in der 30. Minute her. In der 34. Minute gelang Daniel Osswald der Führungstreffer zum 2:1 für Münsterlingen.

Mit seinem Tor in der 44. Minute brachte Sascha Krässig Münsterlingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 47. Minute brachte für Dussnang den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Lars Stauffacher. In der 63. Minute fiel der 3:3-Ausgleich für Dussnang. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Lars Stauffacher der Torschütze.

Fabrice Kern erzielte in der 74. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Dussnang. In der 86. Minute sorgte Nico Bucher für den Schlusspunkt: er traf zum 5:3 für Dussnang.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Münsterlingen. Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Valentin Traxler (41.) und Nico Bucher (60.).

Der Sturm von Dussnang sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 23 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Dussnang machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Dussnang hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dussnang geht es auswärts gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Nach der Niederlage büsst Münsterlingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 5. Münsterlingen hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Für Münsterlingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Sirnach 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Münsterlingen 1 5:3 (1:3) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 12. Tolga Özdemir 0:1. 30. Luca Greuter 1:1. 34. Daniel Osswald 1:2. 44. Sascha Krässig 1:3. 47. Lars Stauffacher 2:3. 63. Lars Stauffacher 3:3. 74. Fabrice Kern 4:3. 86. Nico Bucher 5:3. – Dussnang: Joel Brühwiler, Fabian Huldi, Tobias Schnell, Robin Früh, Mario Leutenegger, Patrik Beerli, Fabrice Kern, Luca Greuter, Valentin Traxler, Lars Stauffacher, Nico Bucher. – Muensterlingen: Luca Alder, Silas Meister, Yannic Dornbierer, Dominic Beck, Rafael Lobo Alves, Sascha Forster, Daniel Osswald, Danilo Ferrari, Dominik Lüthi, Andreas Hartnik, Tolga Özdemir. – Verwarnungen: 36. Danilo Ferrari, 41. Valentin Traxler, 60. Nico Bucher, 65. Silas Meister, 85. Rafael Lobo Alves, 93. Sascha Forster.

Datenstand: 09.10.2022 14:26 Uhr.

