3. Liga, Gruppe 4 Dussnang bezwingt Münsterlingen Sieg für Dussnang: Gegen Münsterlingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

Den Auftakt machte Lars Stauffacher, der in der 8. Minute für Dussnang zum 1:0 traf. Lars Stauffacher war es auch, der in der 81. Minute Dussnang weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Der Anschlusstreffer für Münsterlingen zum 1:2 kam in der 86. Minute. Verantwortlich dafür war Silas Meister. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Patrick Wagner für Dussnang auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Münsterlingen für Kevin Forster (26.), Dominik Lüthi (66.) und Lukas Ryter (74.). Keine einzige Karte erhielt Dussnang.

Dussnang machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Dussnang hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Dussnang siegte zudem erstmals auswärts.

Dussnang spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wil 1900 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (17.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Münsterlingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Münsterlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Münsterlingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Münsterlingen 1 3:1 (1:0) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 8. Lars Stauffacher 1:0. 81. Lars Stauffacher 2:0. 86. Silas Meister 2:1. 92. Patrick Wagner 3:1. – Dussnang: Joel Brühwiler, Mario Leutenegger, Claude Steinmann, Patrick Wagner, Valentin Traxler, Tobias Schnell, David Pavlovic, Luca Greuter, Lars Stauffacher, Fabian Huldi, Aleksandar Boskovic. – Muensterlingen: Sven Gurtner, Georg Ulmer, Kevin Forster, Yannic Dornbierer, Silas Meister, Sascha Forster, Danilo Ferrari, Lukas Ryter, Luca Hamann, Gabrijel Ljevak, Tolga Özdemir. – Verwarnungen: 26. Kevin Forster, 66. Dominik Lüthi, 74. Lukas Ryter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Frauenfeld 2 - FC Kreuzlingen 2 2:3, FC Dussnang 1 - FC Münsterlingen 1 3:1, FC Romanshorn 2 - FC Wil 1900 1 2:3, FC Wängi 1 - FC Münchwilen 1 1:1, FC Neukirch-Egnach 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1:2

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 6 Spiele/18 Punkte (15:4). 2. FC Tägerwilen 1 5/13 (24:9), 3. FC Wängi 1 6/12 (12:6), 4. SC Aadorf 1 5/9 (8:11), 5. FC Kreuzlingen 2 6/9 (9:13), 6. FC Dussnang 1 6/9 (11:13), 7. FC Neukirch-Egnach 1 6/9 (13:10), 8. FC Münchwilen 1 6/7 (9:13), 9. FC Münsterlingen 1 6/4 (9:13), 10. FC Wil 1900 1 6/4 (7:19), 11. FC Romanshorn 2 6/4 (7:10), 12. FC Frauenfeld 2 6/3 (12:15).

