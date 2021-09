4. Liga, Gruppe 4 Dominic Brandenberger führt Urnäsch mit vier Toren zum Sieg gegen Appenzell Urnäsch siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Appenzell: Der Tabellendritte siegt auswärts 5:3 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Appenzell erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Christian Sutter ging das Team in der 8. Minute in Führung. In der 17. Minute traf Kevin Gülünay für Urnäsch zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Urnäsch auf. Das Team schoss ab der 22. Minute noch vier weitere Tore, während Appenzell noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (43. Minute) und 3:5 (83. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Matchwinner für Urnäsch war Dominic Brandenberger, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Kevin Gülünay (1 Tor.) bei Appenzell schoss Christian Sutter gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Dimitri Wyss (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Urnäsch, nämlich für Simon Reichert (89.). Eine Verwarnung gab es für Appenzell, nämlich für Dimitri Wyss (33.).

In der Tabelle verbessert sich Urnäsch von Rang 3 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Urnäsch ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Urnäsch ging unentschieden aus. Urnäsch konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Urnäsch geht es daheim gegen FC Herisau 2 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Feld, Urnäsch).

In der Tabelle liegt Appenzell weiterhin auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Für Appenzell war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Appenzell spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC St. Otmar 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 12. September statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Urnäsch 1 3:5 (2:2) - Schaies, Appenzell – Tore: 8. Christian Sutter 1:0. 17. Kevin Gülünay 1:1. 22. Dominic Brandenberger 1:2. 43. Christian Sutter 2:2. 46. Dominic Brandenberger 2:3. 70. Dominic Brandenberger 2:4. 72. Dominic Brandenberger 2:5. 83. Dimitri Wyss 3:5. – Appenz: Walter Heeb, Pius Huber, Roger Dietschi, Meho Mujkanovic, Dimitri Wyss, Andreas Sonderer, Gian Carlo Tibolla, Marko Jurkic, Sven Lenzi, Baris Kaygisiz, Christian Sutter. – Urnaesch: Manuel Ammann, Thomas Weibel, Thomas Brandenberger, Silas Koller, Josef Fässler, Philipp Brandenberger, Josias Oertle, Kevin Gülünay, Davide Vicenzo Marzoa, Dominik Wild, Dominic Brandenberger. – Verwarnungen: 33. Dimitri Wyss, 89. Simon Reichert.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fortuna SG 1 - FC Rebstein 2b 2:1, FC Appenzell 2 - FC Urnäsch 1 3:5

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 3 Spiele/7 Punkte (11:6). 2. FC Fortuna SG 1 3/5 (7:6), 3. FC Speicher 1 3/5 (6:5), 4. FC St. Otmar 1 2/4 (5:4), 5. FC Rebstein 2b 3/4 (4:4), 6. FC Herisau 2 2/3 (3:1), 7. FC Rotmonten SG 1 2/3 (9:6), 8. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 3/2 (6:9), 9. FC Appenzell 2 3/1 (8:14), 10. FK Jedinstvo SG 1 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 01:46 Uhr.