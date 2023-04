3. Liga, Gruppe 4 Dion Gjemaj rettet Münchwilen einen Punkt gegen Dussnang 2:2 lautet das Resultat zwischen Dussnang und Münchwilen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Dussnang: Luca Greuter brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 85. Minute brachte Robin Früh Dussnang mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ein Doppelschlag brachte Münchwilen doch noch einen Punkt: Dion Gjemaj schoss Münchwilen innerhalb von fünf Minuten zum 1:2 (89.) und dann zum 2:2 (94.).

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Dussnang sah Marco Frick (53.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Dussnang weitere vier gelbe Karten. Bei Münchwilen sah Mariolino Rocco (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Münchwilen weitere vier gelbe Karten.

Dussnang rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 7.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Dussnang hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dussnang auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Sirnach 1 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Nach dem Unentschieden büsst Münchwilen in der Tabelle ein und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Münchwilen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchwilen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zuzwil 1. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Münchwilen 1 2:2 (1:0) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 13. Luca Greuter 1:0. 85. Robin Früh 2:0. 89. Dion Gjemaj 2:1. 94. Dion Gjemaj 2:2. – Dussnang: Luca Böhi, Claude Steinmann, Marco Frick, Robin Früh, Fabian Huldi, Patrick Wullschleger, Kim Thaddey, Valentin Traxler, Luca Greuter, Fabrice Kern, Nico Bucher. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Lucian Nicola, Philipp Joller, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Florentin Marku, Ilario Romagnolo, Ivan Di Lauro, Igor Vukosavljevic, Marco Caetano Falcao, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 32. Igor Vukosavljevic, 51. Nico Bucher, 64. Ilario Romagnolo, 70. Ivan Di Lauro, 77. Gianni Andriulli, 86. Luca Greuter, 87. Robin Früh, 92. Mario Leutenegger – Ausschlüsse: 53. Marco Frick, 95. Mariolino Rocco.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 21:15 Uhr.