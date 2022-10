3. Liga, Gruppe 2 Diepoldsau-Schmitter und Flums teilen sich Punkte Diepoldsau-Schmitter und Flums spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Diepoldsau-Schmitter die Führung. Torschütze in der 10. Minute war Ignacio Novoa Rodriguez. Den Ausgleich erzielte Marc Gröber in der 60. Minute.

Bei Flums erhielten Robin Novoa (63.), Ignacio Novoa Rodriguez (81.) und Samir Krasnici (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Diepoldsau-Schmitter, nämlich für Marc Gröber (65.).

In der Abwehr gehört Diepoldsau-Schmitter zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Diepoldsau-Schmitter nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Diepoldsau-Schmitter spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Balzers 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Flums hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Flums hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Flums zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 1a. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Flums 1 1:1 (0:1) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 10. Ignacio Novoa Rodriguez 0:1. 60. Marc Gröber 1:1. – Diepoldsau: Michael Mäder, Bence Szin, Sandro Sonderegger, Fabian Besserer, Daniel Leuthe, Gioacchino Bellante, Aldo Giani, Esmir Shajnoski, Marc Gröber, Cyril Dietsche, Sinan Ayhan. – Flums: Roger Heidegger, Pascal Kurath, Andreas Nadig, Samir Krasnici, Ram Wüthrich, Valentino Zollino, Adrian Santa, Sascha Bless, Valon Aliji, Robin Novoa, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 63. Robin Novoa, 65. Marc Gröber, 81. Ignacio Novoa Rodriguez, 90. Samir Krasnici.

