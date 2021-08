4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Urnäsch gegen Jedinstvo SG – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Urnäsch gegen Jedinstvo SG im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Dominic Brandenberger für Urnäsch. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Dominic Brandenberger war in der 21. Minute auch für das 2:0 für Urnäsch verantwortlich. Urnäsch erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Dominik Wild weiter auf 3:0.

Kristian Pavlovic (50. Minute) liess Jedinstvo SG auf 1:3 herankommen. Es handelte sich um einen Penalty. Simon Reichert schoss das 4:1 (74. Minute) für Urnäsch und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Urnäsch für Silas Koller (49.), Simon Reichert (60.) und Domenik Bieg (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Jedinstvo SG, Valentino Mladenovic (43.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Urnäsch auf dem ersten Rang. Für Urnäsch geht es daheim gegen FC St. Otmar 1 weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Feld, Urnäsch).

Jedinstvo SG reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Jedinstvo SG spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Speicher 1. Die Partie findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Urnäsch 1 - FK Jedinstvo SG 1 4:1 (3:0) - Feld, Urnäsch – Tore: 6. Dominic Brandenberger 1:0. 21. Dominic Brandenberger 2:0. 40. Dominik Wild 3:0. 50. Kristian Pavlovic (Penalty) 3:1.74. Simon Reichert 4:1. – Urnaesch: Manuel Ammann, Christof Grob, Silas Koller, Josef Fässler, Nico Rohner, Domenik Bieg, Josias Oertle, Philipp Brandenberger, Davide Vicenzo Marzoa, Dominic Brandenberger, Dominik Wild. – Jedinstvo SG: Fabian Jose Alves da Fonseca Silva, Valentino Mladenovic, Romario Mladenovic, Sladjan Denic, Slobodan Tasic, Pasquale Gozzi, Alen Rebronja, Denis Vujic, Adrijan Halimi, Predrag Kostadinovic, Kristian Pavlovic. – Verwarnungen: 43. Valentino Mladenovic, 49. Silas Koller, 60. Simon Reichert, 85. Domenik Bieg.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fortuna SG 1 - FC Speicher 1 1:1, FC Urnäsch 1 - FK Jedinstvo SG 1 4:1, FC Appenzell 2 - FC Rebstein 2b 2:2

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Rebstein 2b 1/1 (2:2), 3. FC Appenzell 2 1/1 (2:2), 4. FC Fortuna SG 1 1/1 (1:1), 5. FC Speicher 1 1/1 (1:1), 6. FC St. Otmar 1 0/0 (0:0), 7. FC Rotmonten SG 1 0/0 (0:0), 8. FC Herisau 2 0/0 (0:0), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 0/0 (0:0), 10. FK Jedinstvo SG 1 1/0 (1:4).

