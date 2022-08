3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Gossau gegen Brühl Gossau siegt zuhause gegen Brühl: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:0.

In der 49. Minute war es an Ueli Treichler, Gossau 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 64. Minute brachte Aleksandar Vujinovic Gossau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Luca Altherr baute in der 67. Minute die Führung für Gossau weiter aus (3:0). Luca Altherr traf per Elfmeter.

Antonio Fernandez Puron baute in der 88. Minute die Führung für Gossau weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Timo Leuzinger in der 90. Minute, als er für Gossau zum 5:0 traf.

Bei Gossau erhielten Aleksandar Vujinovic (36.) und Yven Steiger (65.) eine gelbe Karte. Bei Brühl erhielten Manuel Laski (12.) und Osman Calikusu (34.) eine gelbe Karte.

Gossau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Gossau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wittenbach 1 (Platz 5). Die Partie findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Brühl liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Für Brühl geht es in einem Heimspiel gegen FC Appenzell 1 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Gossau 2 - SC Brühl 2 5:0 (0:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 49. Ueli Treichler 1:0. 64. Aleksandar Vujinovic 2:0. 67. Luca Altherr (Penalty) 3:0.88. Antonio Fernandez Puron 4:0. 90. Timo Leuzinger 5:0. – Gossau: Michele Boppart, Dean Meier, Ueli Treichler, Zlatibor Kovacevic, Kevin Betz, Yven Steiger, Dominic Jaenke, Simone Loprete, Aleksandar Vujinovic, Edin Mujkanovic, Luca Altherr. – Brühl: Arif Celebi, Nils Felix Bertram, Philipp Ender, Kenedy Tesfay Mebrahtu, Osman Calikusu, Mark Lekaj, Cherito Javier Halter Mosquea, Leonardo Ferrari, Joel Ammann, Manuel Laski, Dylan Fatzer. – Verwarnungen: 12. Manuel Laski, 34. Osman Calikusu, 36. Aleksandar Vujinovic, 65. Yven Steiger.

