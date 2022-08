3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Diepoldsau-Schmitter gegen Glarus – Ogün Hot mit drei Toren Diepoldsau-Schmitter siegt auswärts gegen Glarus: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:0.

Das Tor von Ogün Hot in der 8. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Diepoldsau-Schmitter. Ogün Hot war es auch, der in der 52. Minute Diepoldsau-Schmitter weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Sieben Minuten dauerte es, ehe Ogün Hot erneut erfolgreich war. Er traf in der 59. Minute zum 3:0 für Diepoldsau-Schmitter. Cyril Dietsche schoss das 4:0 (72. Minute) für Diepoldsau-Schmitter und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Glarus für Onur Kartal (29.) und Senol Kartal (64.). Eine Verwarnung gab es für Diepoldsau-Schmitter, nämlich für Esmir Shajnoski (74.).

Diepoldsau-Schmitter liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Diepoldsau-Schmitter spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schmerikon 1 (Rang 12). Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Glarus liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Glarus tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 27. August statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Glarus 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 0:4 (0:1) - Buchholz, Glarus – Tore: 8. Ogün Hot 0:1. 52. Ogün Hot 0:2. 59. Ogün Hot 0:3. 72. Cyril Dietsche 0:4. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Caner Koyun, Senol Kartal, Patrick Widmer, Thomas Heinzer, Lorian Boshtraj, Onur Kartal, Enrique Lorente, Nico Künzler, Guilherme Ferreira Martins, Andrea Contardi. – Diepoldsau: Michael Mäder, Kimi Metzler, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, Fabian Besserer, Leandro Aloi, Esmir Shajnoski, Marc Gröber, Aldo Giani, Cyril Dietsche, Ogün Hot. – Verwarnungen: 29. Onur Kartal, 64. Senol Kartal, 74. Esmir Shajnoski.

