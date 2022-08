4. Liga, Gruppe 6 Deutlicher Sieg für Weinfelden-Bürglen gegen Bischofszell Sieg für Weinfelden-Bürglen: Gegen Bischofszell gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:1.

(chm)

Sämtliche seiner fünf Tore erzielte Weinfelden-Bürglen in der ersten Halbzeit.

Bischofszell war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 77. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Weinfelden-Bürglen waren: Suriya Thavarasa, Marco Racaniello, Janis Wirth, Fabian Wick und David Schenk. Einziger Torschütze für Bischofszell war: Levin Spring (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Weinfelden-Bürglen erhielt: Arber Ballabani (68.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Bischofszell, Florian Shoshi (74.) kassierte sie.

Weinfelden-Bürglen liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Als nächstes tritt Weinfelden-Bürglen auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Amriswil 2a zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

In der Tabelle steht Bischofszell nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Auf Bischofszell wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 2. September statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Bischofszell 2 5:1 (5:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 24. David Schenk 1:0. 29. Janis Wirth 2:0. 33. Marco Racaniello (Penalty) 3:0.35. Suriya Thavarasa 4:0. 37. Fabian Wick 5:0. 77. Levin Spring 5:1. – WeinfeldenBuerglen: Alessio Pompeo, Marco Racaniello, Patrik Rosa Ferreira, Luis Basler, Jan Eschenmoser, Janis Wirth, Joel Züllig, David Schenk, Suriya Thavarasa, Fabian Wick, Domenic Leimer. – Bischo: Manuel Müller, Silvio Näf, Johannes Huber, Florian Shoshi, Thierry Spring, Guillaume Pedrazzini, Damian Keller, Aleksi Stähli, Timo Tauber, Patrik Silva Simoes, Nico Limoncelli. – Verwarnungen: 68. Arber Ballabani, 74. Florian Shoshi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 09:05 Uhr.