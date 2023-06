3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Staad gegen Appenzell Staad gewinnt am Sonntag zuhause gegen Appenzell 6:2.

Appenzell erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Lars Manser ging das Team in der 5. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Staad traf Gazmend Morina in der 12. Minute.

Danach drehte Staad auf. Das Team schoss ab der 26. Minute noch fünf weitere Tore, während Appenzell ein Tor gelang (zum 2:2 (40. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Staad waren: Ferdi Arslan (2 Treffer), Marco Morgante (1 Treffer), Hakan Ümit (1 Treffer), Gazmend Morina (1 Treffer) und Atila Prado (1 Treffer). Die Torschützen für Appenzell waren: Lars Manser und Kevin Streule.

Bei Staad erhielten Ferdi Arslan (42.), Andri Knellwolf (50.) und Patrick Lopes Santos (76.) eine gelbe Karte. Bei Appenzell erhielten Simon Baumann (17.) und Luca Kid (86.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.9 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Abwehr von Appenzell kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 64 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Staad um einen Platz nach vorne. 35 Punkte bedeuten Rang 6. Staad hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Staad ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Appenzell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 11. Für Appenzell ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Appenzell gingen unentschieden aus.

Für Appenzell ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Staad 1 - FC Appenzell 1 6:2 (2:2) - Bützel, Staad – Tore: 5. Lars Manser 0:1. 12. Gazmend Morina 1:1. 26. Hakan Ümit 2:1. 40. Kevin Streule 2:2. 55. Marco Morgante 3:2. 60. Ferdi Arslan 4:2. 64. Atila Prado 5:2. 71. Ferdi Arslan 6:2. – Staad: Sedin Garic, Aleksa Milivojevic, Luca Grab, Atila Prado (Atila Araujo Prado), Andri Knellwolf, Marco Morgante, Pascal Nussbaum, Gazmend Morina, Hakan Ümit, Amir Huskic, Slobodan Aksic. – Appenz: Lukas D Olif, Lars Schneider, Andrej Hörler, Alem Alic, Marco Hörler, Michael Büchler, Luca Hörler, Simon Baumann, Dimitri Wyss, Lars Manser, Kevin Streule. – Verwarnungen: 17. Simon Baumann, 42. Ferdi Arslan, 50. Andri Knellwolf, 76. Patrick Lopes Santos, 86. Luca Kid.

