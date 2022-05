Frauen 2. Liga Deutlicher Sieg für Rapperswil-Jona gegen Linth Sieg für Rapperswil-Jona: Gegen Linth gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Lia Pagotto brachte Rapperswil-Jona 1:0 in Führung (50. Minute). Mit ihrem Tor in der 80. Minute brachte Anna Sofia Züger Rapperswil-Jona mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Lia Pagotto, die in der 92. Minute die Führung für Rapperswil-Jona auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Linth kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Rapperswil-Jona rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 8. Für Rapperswil-Jona ist es der zweite Sieg in Serie.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Uzwil 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Rüti, Henau).

Linth verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Für Linth war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Linth trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Ems 1 Grp. (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (1. Juni) statt (20.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 3:0 (0:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 50. Lia Pagotto 1:0. 80. Anna Sofia Züger 2:0. 92. Lia Pagotto 3:0. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, India Pfister, Luana Ammann, Alessia Christen, Aurora De Col, Noemi Häussler, Aline Dittner, Laura Marchionna, Alessia Pignataro, Jennifer Fankhauser, Anna Sofia Züger. – Linth: Noemi Donno, Ada Galluccio, Laura Thoma, Ulrike Müller, Katja Schnyder, Stefanie Hug, Riana Rhyner, Tsomo Stähli, Amadea Loncar, Debora Beccaletto, Saira Grassi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:41 Uhr.