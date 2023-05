2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Mels gegen St. Margrethen Mels behielt im Spiel gegen St. Margrethen am Montag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

In der 3. Minute gelang Veton Aliji der Führungstreffer zum 1:0 für Mels. Mit seinem Tor in der 8. Minute brachte Eric Stump Mels mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur neun Minuten später traf Eric Stump erneut, so dass es in der 17. Minute 3:0 für Mels hiess.

Mels erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Joel Eberle weiter auf 4:0. In der 45. Minute baute der gleiche Joel Eberle die Führung für Mels weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei St. Margrethen für Anel Coralic (55.) und Jann Hürlimann (85.). Für Mels gab es keine Karte.

Die Abwehr von St. Margrethen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 5.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 109 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mels. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Mels hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Vaduz 2 kriegt es Mels im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (3. Juni) statt (17.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

St. Margrethen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Uzwil 2 (Platz 9). Die Partie findet am Samstag (3. Juni) statt (17.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Mels 1 - FC St. Margrethen 1 5:0 (5:0) - Tiergarten, Mels – Tore: 3. Veton Aliji 1:0. 8. Eric Stump 2:0. 17. Eric Stump 3:0. 22. Joel Eberle 4:0. 45. Joel Eberle 5:0. – Mels: Claudio Dosch, Pierin Gantenbein, Thomas Starcevic, Lauro Gurzeler, Manuel Kalberer, Luca Bleisch, Ramon Gartmann, Veton Aliji, Marco Kohler, Eric Stump, Joel Eberle. – St.Margrethen: Tarik Jusic, Samir Weber, Valdon Axhija, Furkan Keskin, Baran Er, Besart Rushiti, Zerin Ibrahimi, Anel Coralic, Jann Hürlimann, Miran Sabani, Niko Surac. – Verwarnungen: 55. Anel Coralic, 85. Jann Hürlimann.

