3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Gossau gegen Staad Sieg für Gossau: Gegen Staad gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

Edin Mujkanovic erzielte in der 23. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Gossau. Timo Leuzinger sorgte in der 73. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gossau. Das letzte Tor der Partie erzielte Simone Loprete, der in der 87. Minute die Führung für Gossau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pascal Nussbaum von Staad erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Gossau bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gossau. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Gossau ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Gossau gingen unentschieden aus.

Für Gossau geht es daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 6. November statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Nach der Niederlage büsst Staad zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 5. Für Staad war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Staad geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Appenzell 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Gossau 2 0:3 (0:1) - Bützel, Staad – Tore: 23. Edin Mujkanovic 0:1. 73. Timo Leuzinger 0:2. 87. Simone Loprete 0:3. – Staad: Michele La Bella, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Andri Knellwolf, Dario Mihajlovic, Ivan Zaric, Amir Huskic, Marco Morgante, Ferdi Arslan, Filip Zaric. – Gossau: Fabio Wirth, Dean Meier, Ueli Treichler, Kevin Betz, Simone Loprete, Antonio Fernandez Puron, Dario Buccoliero, Yven Steiger, Aleksandar Vujinovic, Janis Allenspach, Edin Mujkanovic. – Verwarnungen: 43. Pascal Nussbaum.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Datenstand: 29.10.2022 20:22 Uhr.

