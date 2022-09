3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Gossau gegen Neukirch-Egnach Gossau gewinnt am Samstag auswärts gegen Neukirch-Egnach 4:0.

(chm)

Kevin Betz erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Gossau. Luca Altherr erhöhte in der 53. Minute zur 2:0-Führung für Gossau. Gossau erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Aleksandar Vujinovic weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Mohamed Ali Elmi, der in der 85. Minute die Führung für Gossau auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Neukirch-Egnach erhielten Ramon Klarer (42.) und Marco Vogt (55.) eine gelbe Karte. Für Gossau gab es keine Karte.

Dass Gossau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Gossau durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Neukirch-Egnach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 11 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel (Rang 11).

Gossau verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Gossau hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Gossau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Romanshorn 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Unverändert liegt Neukirch-Egnach auf Rang 8. Das Team hat einen Punkt. Neukirch-Egnach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Neukirch-Egnach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Appenzell 1 (Platz 11). Die Partie findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Gossau 2 0:4 (0:1) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 40. Kevin Betz 0:1. 53. Luca Altherr 0:2. 65. Aleksandar Vujinovic 0:3. 85. Mohamed Ali Elmi 0:4. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Adriano Martino, Loris Schwitzer, Silvan Oswald, Ramon Klarer, Ivan Breitenmoser, Andrin Moser, Rico Ziegler, Noah Altherr, Noel Brüschweiler, Pascal Allenspach. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Ueli Treichler, Zlatibor Kovacevic, Kevin Betz, Antonio Fernandez Puron, Marko Pavlovic, David Pavlovic, Timo Leuzinger, Edin Mujkanovic, Luca Altherr. – Verwarnungen: 42. Ramon Klarer, 55. Marco Vogt.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 04:09 Uhr.

