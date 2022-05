4. Liga, Gruppe 6 Deutlicher Sieg für Berg gegen Henau Berg behielt im Spiel gegen Henau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

Ramon Hinder erzielte in der 6. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Berg. Berg baute die Führung in der 9. Minute (Jannis Stahel) weiter aus (2:0). Joël Alt baute in der 21. Minute die Führung für Berg weiter aus (3:0).

Mauro Zingg baute in der 29. Minute die Führung für Berg weiter aus (4:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Mauro Zingg für Berg auf 5:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Henau für Thomas Holenstein (33.) und Nikodemus Meisser (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Berg, Ramon Hinder (78.) kassierte sie.

In der Defensive hat Berg in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 61 geschossenen Toren Rang 3.

Mit dem Sieg hält Berg seine Position an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 49 Punkte. Für Berg ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und achtmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Berg ging unentschieden aus.

Berg spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC KS-Sulgen 1 (Rang 10). Das Spiel findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Für Henau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Henau hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Henau wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Amriswil 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. Juni statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Henau 2 - SC Berg 1 0:5 (0:5) - Rüti, Henau – Tore: 6. Ramon Hinder 0:1. 9. Jannis Stahel 0:2. 21. Joël Alt 0:3. 29. Mauro Zingg 0:4. 35. Mauro Zingg 0:5. – Henau: Stefan Glauser, Nikodemus Meisser, Remo Börsig, Andreas Frick, Luca Meyer, Joel Weibel, Patrik Gämperli, Marko Patljak, André Rüesch, Thomas Holenstein, Robin Vettiger. – Berg: Christian Streckeisen, Fabian Helfenberger, Ramon Hinder, Malik Neusch, Sven Brülisauer, Joel Herbert, Joël Alt, Jannik Scherb, Jannis Stahel, Julian Stahel, Mauro Zingg. – Verwarnungen: 33. Thomas Holenstein, 78. Ramon Hinder, 92. Nikodemus Meisser.

