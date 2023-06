4. Liga, Gruppe 6 Deutlicher Pflichtsieg für Weinfelden-Bürglen gegen Amriswil Amriswil lag gegen Weinfelden-Bürglen deutlich vorne, nämlich 2:0 (44. Minute) - und verlor dennoch. Weinfelden-Bürglen feiert einen 5:2-Heimsieg.

Durch Tore von Sascha Brivio (19., 44.) ging Amriswil bis in die 44. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Weinfelden-Bürglen: Per Penalty traf Marco Racaniello in der 46. Minute für Weinfelden-Bürglen zum Anschlusstreffer (1:2)

Zum Ausgleich für Weinfelden-Bürglen traf Idriz Isejni in der 51. Minute. Rinor Hiseni schoss Weinfelden-Bürglen in der 80. Minute zur 3:2-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Weinfelden-Bürglen stellte Domenic Leimer in Minute 82 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Cedric Maurice, der in der 88. Minute die Führung für Weinfelden-Bürglen auf 5:2 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Amriswil sah Salem Jusufi (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Salem Jusufi (66.) und Denis Smajovik (72.). Gelbe Karten gab es bei Weinfelden-Bürglen für Ramon Scherrer (30.), Faik Hiseni (43.) und Janis Wirth (84.).

Dass Weinfelden-Bürglen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Weinfelden-Bürglen durchschnittlich 4.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Amriswil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 52 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 8).

Weinfelden-Bürglen bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 44 Punkte auf dem Konto. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Weinfelden-Bürglen gingen unentschieden aus.

Weinfelden-Bürglen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bischofszell 2 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Für Amriswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Amriswil hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Amriswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Steckborn 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Amriswil 2a 5:2 (1:2) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 19. Sascha Brivio 0:1. 44. Sascha Brivio 0:2. 46. Marco Racaniello (Penalty) 1:2.51. Idriz Isejni 2:2. 80. Rinor Hiseni 3:2. 82. Domenic Leimer 4:2. 88. Cedric Maurice 5:2. – WeinfeldenBuerglen: Jonas Traber, Jelle Erni, Faik Hiseni, Marco Racaniello, Luis Basler, Ramon Scherrer, Res Erismann, Janis Wirth, Rinor Hiseni, Fabian Wick, Idriz Isejni. – Amriswil: Dominik Streller, Ramon Brivio, Salem Jusufi, Elldin Rexha, Mirjet Bekiri, Denis Smajovik, Almir Ahmedi, Ardian Selimi, Sascha Brivio, Malick Huber, Filip Prenrecaj. – Verwarnungen: 30. Ramon Scherrer, 43. Faik Hiseni, 66. Salem Jusufi, 72. Denis Smajovik, 84. Janis Wirth – Ausschluss: 70. Salem Jusufi.

