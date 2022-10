2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Vaduz gegen Herisau Vaduz siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Herisau: Der Tabellenzweite siegt auswärts 4:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

In der 38. Minute gelang Simon Lüchinger der Führungstreffer zum 1:0 für Vaduz. Wiederum Simon Lüchinger erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 für Vaduz. Endrit Leka baute in der 78. Minute die Führung für Vaduz weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jonas Hilti in der 85. Minute, als er für Vaduz zum 4:0 traf.

Bei Vaduz erhielten Niklas Beck (30.), Johannes Schädler (32.) und Endrit Leka (62.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Herisau für Philipp Rosenfelder (62.) und Kaan Yildirim (86.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Vaduz: Total schoss das Team 19 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Herisau kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Dank dem Sieg führt Vaduz neu die Tabelle an. Das Team hat nach sechs Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Vaduz hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Nach der Niederlage büsst Herisau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Herisau hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Herisau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Montlingen 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Vaduz 2 0:4 (0:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 38. Simon Lüchinger 0:1. 67. Simon Lüchinger 0:2. 78. Endrit Leka 0:3. 85. Jonas Hilti 0:4. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Yanik Messmer, Jonas Thönig, Kaan Yildirim, Marvin Müller, David Bischof, Joel Ehrbar, Lenny Staub, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, Nikola Gavrilovic. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Johannes Schädler, Niklas Beck, Jascha Müller, Nebojsa Spasojevic, Simon Lüchinger, Amel Limani, Noah Kling, Jakob Lorenz, Endrit Leka, Ardit Destani. – Verwarnungen: 30. Niklas Beck, 32. Johannes Schädler, 62. Philipp Rosenfelder, 62. Endrit Leka, 86. Kaan Yildirim.

