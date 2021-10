Frauen 2. Liga Deutlicher Favoritensieg bei Uzwil gegen Rapperswil-Jona Uzwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Rapperswil-Jona: Der Tabellenvierte siegt auswärts 3:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Larissa Zehnder schoss Uzwil in der 9. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Larissa Zehnder erhöhte in der 89. Minute auf 2:0 für Uzwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Sina Wohlgenannt, die in der 91. Minute die Führung für Uzwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessia Pignataro von Rapperswil-Jona erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Uzwil hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 17 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Uzwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Thusis - Cazis 1 (Platz 4). Das Spiel findet am Sonntag (17. Oktober) statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Rapperswil-Jona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 10. Für Rapperswil-Jona war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Rapperswil-Jona trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (17. Oktober) statt (12.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Uzwil 1 0:3 (0:1) - Grünfeld, Jona – Tore: 9. Larissa Zehnder 0:1. 89. Larissa Zehnder 0:2. 91. Sina Wohlgenannt 0:3. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Valeria Vitale, Luana Ammann, Laura Marchionna, Aurora De Col, Sari Bürer, Débora Piceci, Delia Cescato, Sandra Ortner, India Pfister, Kaja Widmer. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Michele Sieber, Sarah Moser, Romyna Wirth, Lina Widmer, Jana Vettiger, Fabienne Gämperle, Marina Egli, Clarissa Jung, Larissa Zehnder. – Verwarnungen: 92. Alessia Pignataro.

Tabelle: 1. FC Triesen 1 Grp. 7 Spiele/16 Punkte (14:11). 2. FC Uzwil 1 6/15 (17:6), 3. FC Widnau 1 7/14 (18:7), 4. FC Thusis - Cazis 1 6/13 (11:3), 5. FC Romanshorn 1 7/10 (12:14), 6. FC Ems 1 Grp. 7/9 (12:19), 7. FC Ebnat-Kappel 1 6/8 (13:13), 8. FC Bütschwil 1 Grp. 6/7 (17:13), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/5 (17:16), 10. FC Rapperswil-Jona 2 6/2 (2:9), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 6/0 (4:26).

